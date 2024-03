Ministério Público apura provável manipulação em jogos do Candangão

Dois jogadores de futebol da equipe do Sociedade Esportiva Santa Maria estão sendo investigados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Eles são suspeitos de cumplicidade em um esquema de manipulação de resultados de dois jogos durante o Candangão 2024. O Grupo de Autuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPDFT cumpriu, nesta segunda-feira (11/3), mandados de busca e apreensão contra ambos os atletas. A operação, denominada Fim de Jogo, apura se eles agiram cientes da irregularidade.

Se comprovada a participação, os acusados podem responder pelos crimes de corrupção passiva esportiva, fraude em evento esportivo, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. De acordo com as investigações do Gaeco, no mínimo duas partidas foram manipuladas para fraudar apostas eletrônicas. O Ministério Público diz haver provas demonstram que outros envolvidos tinham conhecimento antecipado dos resultados aparentemente forjados.