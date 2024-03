O velório do jornalista Paulo Pestana, que acontece na manhã desta terça-feira (12/3), é prestigiado por autoridades e políticos do Distrito Federal, entre eles, os ex-governadores do DF, como Paulo Octávio, José Roberto Arruda e Agnelo Queiroz.

O ex-governador e presidente do Partido Social Democrático (PSD) do DF, Paulo Octávio, lamentou a perda do jornalista. “Brasília perde hoje um herói brasiliense, uma pessoa que soube conquistar a todos. Com a sua habilidade pessoal, com o diálogo e a conversa, ele soube buscar um caminho para a cidade e é isso que fica marcado na história dele. Pena que vai tão jovem”, declarou. “Eu, como amigo pessoal, como admirador da cultura dele, da sabedoria dele, fico muito triste”, acrescentou.

Paulo Octávio destacou ainda o trabalho de Pestana pela política brasiliense. “O Paulo era um pacificador das causas de Brasília, da política de Brasília. Um homem que sempre tinha uma palavra de sensatez, de sabedoria. Conviveu com vários políticos da cidade, sempre buscando o melhor para Brasília”, finalizou.

O ex-governador e presidente do Partido Social Democrático (PSD) do DF, Paulo Octávio, compareceu ao velório do jornalista Paulo Pestana na manhã desta terça-feira (foto: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O ex-governador José Roberto Arruda contou que lembrará de Pestana como uma pessoa inteligente, astuta e culturalmente grande. "Ele tinha sangue universal, era adorado por todo mundo. Devo a ele muito da serenidade e do equilíbrio que a gente conseguia manter no governo, quando era meu secretário adjunto de comunicação". Para o político, o jornalista deixará uma saudade imensa.

O ex-governador do DF Aguinaldo Queiroz também compareceu ao velório de Pestana, mas saiu sem falar com a imprensa.