Após atropelar dois PMs, foragido com 22 passagens é preso na Asa Sul

Na madrugada desta quarta-feira (13/3), policiais militares do Grupo Tático operacional do 1º Batalhão (Gtop 21) prenderam um foragido da Justiça na Asa Sul, após uma tentativa de fuga que resultou no atropelamento de dois policiais. O indivíduo, com histórico criminal extenso, acumula mais de 22 passagens no Rio de Janeiro por crimes como feminicídio, homicídio, roubo e estelionato, e foi conduzido à 5ª DP.

A ação teve início quando a equipe realizava patrulhamento no Setor de Diversões Sul (Conic) e se deparou com um veículo estacionado em um local conhecido por atividades ilícitas. Ao abordarem o veículo, ocupado pelo motorista e uma passageira adolescente, os policiais deram ordens para que se identificassem.

Os dois resistiram à abordagem. Por isso, segundo a polícia, eles tiveram que utilizar instrumento de menor potencial ofensivo no homem, só que sem sucesso. O homem conseguiu entrar no veículo e atropelou dois policiais na tentativa de fuga, colidindo, em seguida, com a viatura. Em uma segunda tentativa, avançou novamente contra a equipe, que conseguiu desviar.

O suspeito fugiu com o veículo, abandonando a adolescente no local. Após conter a resistência da jovem, a equipe iniciou o acompanhamento, solicitando apoio via rádio e repassando as características do veículo. Durante a fuga, o motorista chegou a colidir com outras viaturas, o que levou a uma longa perseguição até a interceptação do carro blindado do criminoso.

Na 5ª Delegacia de Polícia, constatou-se que o autor possui extenso histórico criminal no estado do Rio de Janeiro, com mais de 22 passagens por crimes diversos, além de ter um mandado de prisão em aberto por homicídio. O homem foi preso em flagrante por três tentativas de homicídio.