Artistas reagem ao abandono do Teatro da Praça

Artistas e militantes culturais de Taguatinga enfrentaram a chuva, hoje à tarde (14/3) para cobrar a reforma e reabertura do Teatro da Praça. Os manifestantes pediram uma definição para o espaço cultural, tema de debates também na Câmara Legislativa. Inaugurado em 1966, o local foi um espaço de efervescência cultural relevante no Distrito Federal por várias décadas. Mas o último registro de atividades culturais ocorreu em outubro de 2019.

“É um local onde poderiam estar acontecendo várias atividades para crianças e jovens. Taguatinga têm muitos artistas. Poderia ter um projeto para revitalizar o local. É muito triste ver um espaço desse abandonado”, reclama, com tristeza, o ator Miltinho Alves, 60 anos, uma das figuras icônicas do grupo de teatro Retalhos, companhia que marcou a história da cidade.

“Atualmente, o que acontece é um jogo de empurra entre as autoridades do governo local”, reclama a presidente do Conselho Regional de Cultura de Taguatinga, Cléria Costa, 60. "Foram realizadas diversas conversas, assembleias, reuniões e nada desse assunto ser resolvido. O teatro carrega toda a história da cultura de Taguatinga. Por aqui passaram nomes como Zeca Baleiro, Arrigo Barnabé. Hoje, o teatro está com o forro do teto aberto e, dentro, inundado, com focos de dengue e cheio de entulho", lamenta.

Daniela Costa, 39, que é uma das conselheiras do Conselho Regional de Cultura em Taguatinga, demonstra indignação com o abandono da cultura . “O DF tem um programa de regularização das igrejas, chamado Igreja Legal. Com orgulho o GDF disse que regularizou mais de 400 igrejas, mas para quem trabalha com cultura, os espaços estão fechados e abandonados. Não podemos utilizar as praças porque existe uma burocracia imensa, não aguentamos mais sucatearem nossa cultura", desabafa.

A Secretaria de Governo informa que "medidas paliativas não resolvem a situação do Teatro da Praça, devido ao estado de degradação em que se encontra. Por isso, está sendo elaborado um projeto de reforma ampla e definitiva para a recuperação do espaço. A previsão é que o projeto fique pronto em maio, para que, então, seja feito orçamento em junho. A partir daí, será feita a definição da reforma."



A pasta afirma que a movimentação do Conselho de Cultura de Taguatinga é legítima, uma vez que o teatro se encontra há muito tempo em condições degradadas. "O objetivo do governo é desenvolver uma parceria entre a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação para uma gestão compartilhada do espaço tão logo a reforma seja feita", diz a nota.



*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira