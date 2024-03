Os interessados podem cadastrar seu currículo no aplicativo Sine Fácil ou visitar uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 215 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (15/3). As oportunidades incluem benefícios e estão disponíveis em várias regiões administrativas. A maior remuneração anunciada é de R$ 3.360, para o cargo de gerente comercial. Três dessas vagas estão localizadas na Asa Sul e requerem experiência comprovada e ensino médio completo.

Em outros postos, também são oferecidos salários atrativos. No Sudoeste, há oportunidade para técnico de edificações e encarregado de obras, ambos com remunerações de R$ 2.500, além de cinco vagas para pintores de obras com rendimentos de R$ 2.200. No Gama, há uma vaga para sushiman, com salário de R$ 2 mil, e seis vagas para pedreiro com remuneração de R$ 2.500. Na Asa Sul, há demanda por um técnico de manutenção em equipamentos de informática com salário de R$ 2 mil e cinco subgerentes de restaurante com renda de R$ 2.725.

Também estão abertas 15 oportunidades para pintor de obras (R$ 2.200), 10 para vendedor de serviços (R$ 1.412), nove para repositor em supermercados (R$ 1.412), cinco para auxiliar de limpeza (R$ 1.412), três para fiscal de prevenção de perdas (R$ 1.669,47), três para operador de caixa (R$ 1.412), duas para encarregado de supermercado (R$ 2.018,17) e duas para assistente de compras (R$ 2.500). Nestas vagas, o local de trabalho não é fixo.

Os interessados podem cadastrar seu currículo no aplicativo Sine Fácil ou visitar uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mesmo que as vagas disponíveis não sejam atraentes no momento, o cadastro permanece válido para futuras oportunidades, pois o sistema compara os dados com os perfis procurados pelas empresas.

Os empregadores podem se cadastrar nas agências do trabalhador ou no aplicativo Sine Fácil para ofertar vagas ou marcar entrevistas. Eles também podem solicitar atendimento através do e-mail gcv@setrab.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).