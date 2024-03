Alok: "Tocar no aniversário de Brasília é um grande privilégio"

Os fãs do DJ Alok têm motivos para comemorar. O artista está confirmado como atração principal da comemoração dos 64 anos de Brasílial. O show foi anunciado nesta terça-feira (19/03), durante coletiva no Museu Nacional da República, onde o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB), reuniu-se com autoridades do GDF. O show será em 20 de abril, véspera do aniversário da capital.

“Vamos fazer uma grande festa na capital trazendo os nossos vizinhos para participar deste momento importante, reunindo toda a população do DF para comemorar esses 64 anos. Do lado do Governo, continuamos trabalhando para entregar à população uma festa segura, limpa, que valorize a população da capital”, assegurou o governador.

Após a reprodução do vídeo promocional da festa, que revelou a pirâmide e o aparato pirotécnico dos shows do Alok — que deverão ser montados no Eixo Monumental —, o DJ agradeceu o convite do GDF. “Estou muito feliz de estar aqui, porque o primeiro show da minha vida foi em Brasília e grande parte da minha história foi escrita aqui”, anunciou Alok, que irá doar o cachê do evento. “Ser convidado para tocar no aniversário de Brasília foi um grande privilégio, acho que é uma forma de retribuir todo esse carinho, essa afetividade que eu tenho com a capital, e eu realmente quis doar, abrir mão, de todo o meu cachê", disse.

“Quando começamos a pensar no aniversário de Brasília, queríamos pessoas, artistas, marcas, que tivessem uma ligação com essa cidade, e o primeiro nome que apareceu foi o do Alok”, revelou o Secretário de Cultura e Economia Criativa Cláudio Abrantes. Durante a cerimônia, Abrantes entregou ao DJ, em gesto simbólico, o documento de cadastro do artista junto à secretaria. “Descobrimos que o Alok, no começo da carreira dele, foi um dos nossos artistas cadastrados na Secretaria de Cultura, ele tem um Cadastro de Entes e Agentes Culturais (CEAC), porque acreditava, naquele momento de sua carreira, nessa ferramenta da secretaria”, considerou.

Ibaneis ressaltou que o policiamento será reforçado para o aniversário de Brasília, cujas atrações devem estender-se para as regiões administrativas. “A secretaria de Cultura está cuidando para que a gente tenha atrações em outros locais, sobretudo nas principais regiões administrativas, para que seja uma data de grandes comemorações para todos nós”, afirmou.

Na coletiva estavam presentes a Vice-governadora Celina Leão, o Secretário de Cultura e Economia Criativa Cláudio Abrantes, o Secretário de Governo José Humberto, a Secretária de Justiça e Cidadania Marcela Passamani, Secretário de Segurança Pública Sandro Avelar, o deputado federal Rafael Prudente e Paulo Henrique Costa, presidente do BRB.