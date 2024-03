Morre, aos 89 anos, a artista e pioneira Marlene Godoy

Morreu, no sábado (23/3), a artista Marlene Maria Godoy Barreiros, mais conhecida como Marlene Godoy, aos 89 anos. O velório ocorreu no domingo (24/3), na Capela 2 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. A causa da morte não foi divulgada.

Nascida em 10 de outubro de 1934, em Coimbra (MG), ela fez o painel Via Sacra da Igreja Perpétuo Socorro do Lago e o painel da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, na Vila Planalto. No ano de 1977, Marlene passou a viver em Brasília.



Entre 1980 e 1981, a artista ministrou cursos na Universidade do Distrito Federal sobre técnicas de pintura, técnicas mistas e colagens, desenvolvimento e criatividade, teoria e perspectiva da cor e pintura com modelo vivo e paisagem.

Nos anos seguintes, ela ministrou cursos na Fundação Cultural do Distrito Federal sobre técnicas de pintura, técnicas mistas e colagens, desenvolvimento e criatividade, teoria e perspectiva da cor e pintura com modelo vivo e paisagem. Ela também foi responsável por inaugurar a Via Sacra do Brasil, no Salão Negro do Senado Federal, em 1984.

Em entrevista ao Correio em 2014, Marlene falou sobre a importância de viver plenamente cada etapa. "É preciso aceitar todas as fases da vida. Senão, você vira a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Você fica amarga, chata, uma pessoa que ninguém aguenta. Para mim, a arte é a salvação. A arte, qualquer uma delas, é a cura", disse a artista.