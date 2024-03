Verifique o que abre e o que fecha no feriado e no fim de semana

TRANSPORTE PÚBLICO

» Metrô

Hoje o horário do metrô segue o de domingos e feriados: das 7h às 19h, com todas as áreas para embarque e desembarque abertas. Nos outros dias, os trens circularão normalmente.

» Ônibus

Hoje o horário segue o de domingos e feriados. As linhas reativadas 504.2, 504.3, 609.2 e 617.1 atenderão passageiros que se deslocarão até o Morro da Capelinha.

COMÉRCIOS E LOJAS DE SHOPPINGS

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista, lojas de rua e de shoppings fecham hoje. Amanhã e domingo voltam com funcionamento normal.

SAÚDE

» Vacinação

Hoje não haverá aplicação de imunizantes. Amanhã, 10 locais estarão em funcionamento e, na segunda, mais de 100 pontos vão funcionar.

» Samu

O Samu presta serviço 24h por dia. As ocorrências são atendidas pelo 192.

» Hospitais, UPAS e a Casa de parto em São Sebastião

As três instituições atendem de forma ininterrupta, em plantão de 24 horas.

» Unidades básicas de saúde (UBSs)

Para atendimento a pacientes com dengue e com doenças respiratórias, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) disponibilizou algumas para atender a população durante o feriado. Na segunda-feira os atendimentos voltam ao normal nas 176 UBSs.

» Saúde Bucal

O atendimento será suspenso e retorna na segunda-feira. Dois prontos-socorros odontológicos funcionarão: Hospital Regional da Asa Norte e Hospital Regional de Taguatinga.

» Centro de Atenção Psicossocial (CAPS):

O serviço de saúde funciona 24 horas por dia, incluindo fins de semanas e feriados.

» Farmácias de alto custo

As farmácias de alto custo vão funcionar apenas amanhã, das 7h ao meio dia.

» Hospital veterinário Público (Hvep)

O local fechará hoje e reabrirá na segunda-feira a partir das 7h30.

SEGURANÇA

» Delegacia

As 31 delegacias funcionam 24 horas com plantão ininterrupto neste feriado. As Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam I e II) e Delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II) ficam abertas 24 horas.

» Polícia Militar

Trabalha ininterrupto. O número é 190.

»Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF)

Trabalha ininterrupto. O número é 193.

»Detran

O atendimento do Detran não funciona hoje e retorna na segunda-feira. O aplicativo do Detran e atendimento on-line funcionarão normalmente.

»Defesa Civil

O atendimento será em regime de plantão, com equipes de técnicos plantonistas todos os dias, durante 24h. Os números são 193 e 199.

»Justiça e Cidadania

O Na Hora e o Procon estarão fechados durante o recesso.

Os Conselho Tutelares vão estar fechados. Demandas urgentes pelo telefone 125.

Centro Integrado 18 de Maio: demandas urgentes serão atendidas pelo telefone (61) 98314-0636, das 8h às 20h.

Os núcleos do Direito Delas estarão fechados. Telefone de plantão: 98382-0130.

RESTAURANTES COMUNITÁRIOS

Os restaurantes comunitários de Planaltina, Recanto das Emas, Sol Nascente/Pôr do Sol e Arniqueira funcionam todos os dias. Os demais não citados fecham hoje.