Tempo no DF será de chuva a semana toda, diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê, para esta semana, tempo instável com possibilidade de pancadas de chuva em todo o Distrito Federal. De acordo com a autarquia, a mínima será de 18ºC e a máxima de 28ºC, durante o período, com umidade entre 100% e 60%, valores considerados altos para o DF.

Segundo a meteorologista Naiane Araújo, há alerta para a possibilidade de temporais com raios. "A população deve se atentar aos cuidados com pontos de alagamentos e se proteges de queda de árvores." De acordo com o Inmet, o tempo deve se manter chuvoso até sexta-feira, e para o final de semana, a previsão é que o sol apareça com mais predominância.

Recomendações

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos; evite tomar banho durante as pancadas de chuva; não utilize o telefone, caso esteja conectado à rede elétrica; evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia; mantenha-se sempre calçado; e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, também valem alguns cuidados, como procurar abrigo, não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica. Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro. Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199





Nível de chuvas por estação*

Águas Emendadas (Planaltina) - 0mm

Brasília - 46,6mm

Brazlândia - 20,6mm

Ponte Alta (Gama) - 31.6mm

Coopa-DF (Paranoá) - 12,2mm

*Dados dos dois primeiros dias de abril