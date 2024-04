Dois presos fogem da Papuda durante trabalho externo nesta quarta

Dois presidiários fugiram do Complexo Penitenciário da Papuda na manhã desta quarta-feira (10/4). Edson Felipe de Souza Campos, 21 anos, e Alex Basti da Câmara Mendes, 24, tinham o direito ao trabalho externo e agiram com abuso de confiança para escapar. Essa é a terceira fuga em menos de um mês.

Os dois detentos do regime semiaberto são lotados no Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e podiam sair para trabalhar sem escolta na Fazenda da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap) no período diurno e voltar para a carceragem à noite, informou a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape). Os presos eram remunerados e, a cada três dias trabalhados, tinham a redução de um dia a menos na pena. Neste momento, policiais penais da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (Dpoe) estão nas ruas para tentar localizar os fugitivos.

Outro caso

Em 19 de março, Arlan Cotrim dos Santos também se evadiu durante o trabalho externo. O detento era classificado para trabalhar internamente no presídio e aproveitou do benefício para a evasão. Lotado no Centro de Detenção Provisória I (CDP 1), Arlan estava em processo de transferência para o regime fechado e seria deslocado para outra penitenciária do Complexo no mesmo dia.

Arlan participou, em 2021, de um roubo de 30 porcos e 18 cabras em uma chácara de Brazlândia. Na ocasião, Arlane um comparsa invadiram uma chácara localizada no Poço Azul e roubaram, além dos animais, um triturador, oito baterias para carro, sete pares de auto-falantes, um celular e uma televisão.

Qualquer informação que leve ao foragido deve ser encaminhada ao Disque Denúncia da Polícia Penal (61 99666-6000), da Polícia Militar do DF, pelo número 190, ou da Polícia Civil, pelo número 197.