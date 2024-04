Dia D Vacinação contra gripe neste sábado

Mais de 90 pontos de vacinação estão funcionando neste sábado (13/04) para atender a população do Distrito Federal no 'Dia D de Vacinação contra a gripe'.

Além da vacina contra a influenza, a Secretaria de Saúde vai disponibilizar imunizantes contra dengue, covid-19 e outras doenças, conforme o calendário vacinal e os grupos prioritários.

A vacina contra a gripe está disponível idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições de saúde. Além de categorias profissionais específicas como professores, profissionais de saúde, de segurança e salvamento, militares das três Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores portuários, de transporte coletivo rodoviário e funcionários do sistema prisional. Nesses casos, é necessário comprovar a ocupação profissional com crachá ou contracheque.

Vacina contra dengue

Neste sábado, a secretaria de saúde também disponibilizará a vacina contra dengue para todas as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que ainda não tomaram a primeira dose. Caso a criança ou adolescente tenha sido diagnosticada com dengue recentemente, será necessário aguardar seis meses para iniciar o esquema vacinal.

Outras Vacinas

As crianças poderão tomar a vacina contra hepatite, meningite, pneumonia, sarampo, pólio e febre amarela, entre outros. Meninos e meninas de 9 a 14 anos também podem receber a vacina contra o HPV. Para adolescentes e adultos, doses contra hepatite B, tétano e difteria (vacina dT), febre amarela e sarampo, caxumba e rubéola (vacina tríplice viral). Também há esquemas de vacinação específicos para bebês e idosos.

A vacinação contra a covid-19 está disponível para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). A partir dos 5 anos, o imunizante é aplicado apenas em quem não tiver o esquema básico de duas doses. O reforço com a bivalente é destinado a grupos prioritários, como pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde, entre outros.

O único imunizante que não estará disponível é a vacina BCG.

Locais de vacinação

Estão programas ações em escolas, condomínios e unidades básicas de saúde. Também haverá atendimento na modalidade drive-thru e carros da vacina percorrerão ruas do Gama e do Sol Nascente.

A lista completa com os locais de vacinação que estão abertos neste sábado pode ser conferida no site da Secretaria de Saúde.

*Com informações da Agência Brasília