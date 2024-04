Traficante de Samambaia escondia drogas em vasilha de arroz; veja vídeo

Um traficante de 28 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) em Samambaia Norte com várias porções de skunk, cocaína e maconha. Nas buscas feitas na casa do autor, a polícia encontrou parte da droga escondida em uma lata com arroz (veja o vídeo abaixo).

Os investigadores da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) receberam inúmeras denúncias anônimas contra o traficante. Segundo as informações repassadas, o suspeito, além de vender drogas na região, usava armas de fogo para intimidar os clientes devedores.

Durante o cumprimento do mandado de busca, os policiais apreenderam porções de drogas já fracionadas e prontas para a venda, uma arma de pressão do tipo espingarda e mais de R$ 11 mil. Desse total, R$ 1,8 mil era em moedas.

Em depoimento, o traficante confessou a prática do crime e justificou o tráfico por estar no período de experiência em uma padaria. Alegou, ainda, que comprava a droga em Ceilândia. Ele foi preso em flagrante e vai responder por tráfico de drogas.