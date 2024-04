Acidente em bar deixa 11 feridos no DF; Veja vídeo

Onze pessoas ficaram feridas na queda de um mezanino em um bar de Ceilândia. O Acidente ocorreu na madrugada deste domingo (14/4), por volta das 4h da manhã.

A casa estava cheia no momento da queda do mezanino. Uma festa de aniversário estava sendo realizada.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBM), que foi chamado para atender as vítimas, o acidente ocorreu no Vitorino Cozinha e Bar. Onze pessoas que estavam no local foram socorridas pelo CBM e levadas para o hospital da região com lesões, luxações e fraturas.