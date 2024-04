Ibram quer sugestões da população sobre capivaras no lago Paranoá

09/04/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Poluição nos afluentes do Lago Paranoá e sujeira(lixo) no Deck Sul. Capivaras no local. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Estratégias para o manejo das capivaras que vivem na orla do lago Paranoá foram discutidas em um evento organizado pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram). O encontro, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (18/4) pelo Governo do Distrito Federal (GDF), foi aberto ao público. Os participantes analisaram a situação desses roedores — os maiores do mundo —, que têm se envolvido em ataques a frequentadores desse ponto turístico e são apontados como causadores da proliferação de carrapatos na área.

Segundo a Agência Brasília de notícias, quem não pôde comparecer à reunião poderá conhecer no site do Ibram a proposta a respeito do que o instituto considera adequado fazer com esses animais. E quem quiser contribuir com sugestões para aprimorar o documento, poderá enviar, até 30 de abril, sugestões ao email da entidade: fauna@ibram.df.gov.br

"Estamos abertos a sugestões (da população) para abordar essa questão complexa (das capivaras). Ter conhecimento nos permite tomar decisões fundadas em políticas públicas para proteger a biodiversidade e as populações humanas contra possíveis zoonoses", disse, o gerente de Fauna Silvestre do Brasília Ambiental, Rodrigo Santos.

* Com informações da Agência Brasília