Alok faz show de luzes e pirotecnia e público vibra na Esplanada; veja fotos

Por volta das 22h10, os olhos do público brasiliense brilharam com o início do show do DJ Alok. A estrutura em forma de pirâmide com 30 metros de altura que abrigou o palco representou também a grandiosidade do evento, que esperava acolher 500 mil pessoas na comemoração do aniversário de Brasília. Em meio a um show de luzes e pirotecnia, os fãs receberam com empolgação o artista goiano que se considera brasiliense.

Apesar de o músico ter dispensado o cachê, foram investidos no show cerca de R$ 2,5 milhões por ele e seus parceiros. No palco também subiram o rapper brasiliense Hungria, Nando Reis, Zeeba e Naldinho dos Teclados. Ativista da causa indígena, Alok recebeu representantes de oito tribos que participaram do álbum O futuro é ancestral, lançado na sexta.

O estudante de medicina Hugo Mamede Gonçalves Araújo, de 21 anos, aguardava atento. “Somos super fãs. Eu sempre quis ir num show dele e sendo gratuito, falei: a oportunidade é hoje!” Quem se inspira no artista também não deixou a chance passar. Pedro Pinheiro Araújo, de 18 anos, é produtor musical e vê o DJ como incentivo. “O Alok foi da minha escola. Sou super fã, nossos professores vivem falando dele e do irmão. Recebo motivação por conta dele.”

Maria Helena Ximbre, técnica de enfermagem, de 48 anos, e o marido saíram de Planaltina e chegaram às 18h para ficar na grade. “Meu marido gosta muito dele, eu não conheço muito, mas gosto! Essa escolha para o aniversário de Brasília foi a melhor possível.”































































< >

Outras atrações

Antes da tão aguardada performance do DJ, o público na Esplanada se animou com as apresentações de Adriana Samartini e do grupo de pagode Di Propósito. Na Torre de TV Digital, a noite foi badalada com o show da Banda Ale.

Na Torre de TV, no centro da capital aniversariante, uma variedade de opções entreteve pessoas de todas as idades. Desde as 10h, crianças puderam desfrutar de brinquedos infláveis na área Kids. Em seguida, atividades lúdicas, como contação de histórias e brincadeiras com monitores, chamaram a atenção dos pequenos.

A programação na Torre de TV continuou depois das 14h, com o teatro apresentado por Nyedja Genari. Às 15h30, a funkeira Mc Jheny subiu no palco e fez o público dançar. O show foi seguido pela apresentação do sertanejo Melão. No início da noite, a dupla Wilian & Marlon se apresentou, e o encerramento foi responsabilidade do cantor local Rainner. Durante todo o dia, os pets puderam aproveitar a diversão com seus tutores.

Música Urbana

O ginásio Nilson Nelson não ficou de fora da programação. Com atrações que cativaram desde as jovens gerações de brasilienses até os mais velhos, o público curtiu rock com o show Música Urbana, que uniu Scalene, Plebe Rude e Capital Inicial. Além de participações especiais de Zélia Duncan e Marcelo Bonfá. A apresentação levou os ouvintes atentos aos áureos anos 1980.

O evento é uma reedição de um festival de 1984. Na época, as bandas emergentes Legião Urbana, Capital Inicial e Plebe Rude preencheram o pátio do Colégio Alvorada com a alma roqueira que dominava Brasília. A tônica da noite ontem era o reencontro. Das bandas com a cidade onde começaram, dos fãs com os ídolos e do DF com a essência que tomou conta de todas as quadras há 40 anos. “O rock não tem idade, não tem especificidade, é um espírito que a gente vem ver hoje”, afirmou o funcionário público Floriano Sá Neto, de 63 anos.

Sá Neto levou o filho para o evento. Luiz Felipe Monsanini, 13, não gosta de rock, mas acompanhou o amor do pai in loco. “Venho por ele, nem ouço”, contou o estudante. “Esse é o segundo show de rock dele, quero mostrar para ele o que marcou minha juventude”, revelou o pai. A esperança não morreu, assim como o rock que mora no coração de Floriano. “Vai que eu consigo converter mais um fã”, brincou.

Outro encontro também foi especial. O baixista da banda Scalene, Lucas Furtado, não tocava com o grupo em Brasília desde que anunciaram um hiato em 2023. Para a apresentação no Música Urbana, os integrantes se reuniram. Os pais de Lucas estavam na plateia aguardando. Luiz Henrique Ferreira e Eivanice Canário comemoraram: “estamos muito felizes de ver o Lucas com a banda de novo em Brasília”, ressaltou o pai.

O casal levou o sobrinho Henri Silva, de 6 anos, para ver o baixista em um evento grande pela primeira vez. “Meu tio Lucas toca rock”, exaltou o menino. O Música Urbana devolveu a alma do rock de Brasília e permitiu que os fãs matassem a saudade das bandas que fizeram sucesso no decorrer dos 64 anos da cidade e também da juventude e da rebeldia que moram no rock n’ roll por essência. Após quatro décadas, a chama vive.