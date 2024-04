Correio estreia dois blogs neste domingo; conheça

Neste domingo (21/4), o Correio Braziliense lançou dois novos blogs. O Bloco de Notas e o Plissê agora integram o grupo de diversos blogs do jornal.

O Bloco de Notas será comandado pelo jornalista Diego Amorim, diretor-executivo da Novabrasil FM em Brasília. Ele, que também é colunista e âncora da Novabrasil, além de comentarista do Grupo Thathi de Comunicação, atualizará os leitores com análises e bastidores de Brasília.

O blog consagra a segunda participação do repórter pelo Correio Braziliense, onde atuou por quase 7 anos, entre 2008 e 2014, sem contar o período como estagiário. Escreveu para as editorias de Cidades, Economia e Política, assinando diversas reportagens especiais com grande repercussão.

Além disso, o profissional apresentará lives de segunda a sexta, a partir das 17h, sobre as principais notícias do dia, no Youtube do Correio. "No fim de tarde, em meio à enxurrada de informações que recebemos a todo instante, faremos juntos as principais anotações do dia no nosso bloco de notas", diz o jornalista. "Será um papo direto e objetivo, com o máximo de leveza possível. É assim que já busco informar no rádio e como acredito ser a forma mais eficiente de comunicação em tempos tão arrevesados", emenda.

Amorim passou a figurar entre os 10 jornalistas mais premiados da história de Brasília, segundo o ranking elaborado pelo Jornalistas&Cia. Entre as homenagens recebidas, destacam-se dois prêmios Esso de Informação Econômica, dois prêmios Embratel e um prêmio Líbero Badaró, que o reconheceu como autor da melhor cobertura internacional do ano de 2013, após a série de reportagens escritas como enviado especial do jornal para o Vaticano.

Blog Plissê

O blog escrito por Mariana Campos Grigori discutirá temas do universo feminino, além de moda, beleza, viagens, lifestyle e cultura pop. A publicitária formada pelo Ceub já trabalhou como designer, copywriter e fotógrafa. Descobriu bem cedo a paixão pela arte, pela escrita e pelo mundo.

Mariana comenta que cresceu em uma família de mulheres que foram essenciais para sua formação. "Elas me introduziram neste mundo e quando eu passei a me interessar cada vez mais ela passaram a me consultar", comenta. "É como se eu estivesse trazendo um pouco de mim e do que minha família me dava para o mundo."

A ideia é que o blog seja mais do que só informativo. "Quero que quem esteja precisando de um conselho de amiga ou de irmã possa consultar o blog", espera Mariana. "Ser um espaço de conversa de sobre moda, beleza, comportamento, viagem, e eu poder trazer o que eu acho legal desse mundo para o blog".

O nome vem do tecido plissado, que de acordo com a blogueira tem altos de baixos assim como a moda.