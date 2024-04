A Esplanada dos Ministérios será interditada às 23h59 desta quarta-feira (24/4) e permanecerá fechada até a noite de quinta-feira (25/4), de acordo com previsão do governo do Distrito Federal (GDF). O bloqueio será nas vias S1 e N1, entre o Buraco do Tatuí (via que liga a L2 da parte Norte a Sul no centro da cidade)/L2 Sul e Norte e o 1º Grupamento de Bombeiro Militar. Importante: o estacionamentos dos prédios ministeriais também serão fechados.

O bloqueio ocorre como medida de segurança para preservar o ato público de manifestação de povos indígenas no local. A retomada do trânsito na região ocorrerá depois da dispersão do público e mediante avaliação do cenário pelas autoridades de trânsito.

Rotas alternativas para transitar na cidade

Como rota alternativa, os motoristas podem circular pelas avenidas L4 Sul e Norte, e nas vias S2 e N2. Segundo o GDF, os bolsões de estacionamentos dos setores de Autarquia Norte e Sul estarão disponíveis para os servidores que trabalham na região.

“Orientamos a população a estar atenta e evitar a região neste período. No mais, estamos trabalhando para que o trânsito seja impactado o mínimo possível”, afirma o comandante de Policiamento de Trânsito, da Polícia Militar do DF (PMDF), coronel Edvã Sousa.

A previsão é que os participantes do ato público se encontrem às 15h no Eixo Ibero-Americano, de onde seguirão pelo Eixo Monumental até a Esplanada. Três faixas à esquerda serão ocupadas pelos manifestantes e pelos policiais, que farão a segurança do ato. Conforme o GDF, a via será liberada à medida que a marcha se deslocar.