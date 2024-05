DF supera 300 mortes por dengue em 2024, diz Ministério da Saúde

O boletim diário de casos da dengue do Ministério da Saúde, divulgado na tarde desta quinta-feira (2/5), mostra que o Distrito Federal registrou 308 mortes pela doença apenas em 2024.

As informações constam no painel de casos de dengue do ministério. No balanço, há mais 51 óbitos em investigação. O boletim aponta 240.945 casos prováveis de dengue no DF.

Os números são diferentes dos divulgados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) na última semana. O órgão distrital informou 247.569 casos prováveis da doença e 288 óbitos — 54 em análise.

Sintomas

A dengue é uma arbovirose — como são chamadas as doenças difundidas por insetos — transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti. Ela é causada por quatro vírus da família flavivírus (identificados como 1, 2, 3 e 4) e pode se manifestar de forma benigna ou maligna. A enfermidade é típica de regiões quentes e úmidas, como a América Latina.

Os principais sintomas são febre, dores nas articulações, manchas vermelhas pelo corpo, vômitos e diarreia. A diferença dos sintomas da dengue e da chikungunya, também transmitida pelo Aedes aegypti, é que a dor muscular causada pela chikungunya costuma ser incapacitante, enquanto a da dengue, não.