Polícia Civil interroga suspeito de provocar incêndio em pousada

Elizandro Rodrigues Morais, 45 anos, apontado como suspeito de provocar o incêndio na pousada da 705 Sul, foi encaminhado à 1ª DP - Asa Sul, onde prestou depoimento. As chamas, que consumiram uma pensão na W3 Sul, fez duas vítimas: um homem de 56 anos e uma mulher cuja idade não foi identificada ainda. Os agentes da Polícia Civil investigam o caso, até o momento, como incêndio culposo e homicídio culposo (quando não há intenção de matar).



De acordo com informações obtidas pelo Correio, Elizandro afirmou que estava fumando crack no quarto n°19 da hospedagem, deixou seu isqueiro em cima da cama e foi para o quarto de outro morador vizinho, cujo nome não soube dizer.

Cerca de 20 minutos depois, segundo o relato do suspeito, outro morador, cujo nome também não soube identificar, foi avisá-lo de que o quarto estava pegando fogo.

Elizandro afirmou ter tentado apagar as chamas jogando um balde de água em cima do colchão, no entanto, a ação fez o fogo aumentar. Diante da situação, ele saiu correndo da pensão e ficou do lado de fora, onde foi preso.

O suspeito negou à Polícia ter oferecido drogas para outros moradores e disse não ter rixa com nenhum outro hóspede do local. Todos os envolvidos foram ouvidos formalmente pelo delegado de plantão. Após as medidas de praxe, o autor será recolhido à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP). Até o fechamento desta nota, o suspeito foi autuado por crime de incêndio culposo, que é considerado inafiançável na esfera policial.