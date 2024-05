Frio em Brasília vai continuar até quarta; veja previsão

O frio pegou os brasilienses de surpresa ontem de manhã, mas ele ainda não veio para ficar. A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Deise Morais explica que a sensação térmica será amena até esta quarta-feira (8/5), devido a dois a fatores: rajadas de vento e presença de nuvens em baixa altitude. "Ainda estamos no outono, uma estação de transição em que é comum a variação entre as características do inverno e do verão, ou seja, com as manhãs de sensação mais fria, por conta do vento forte e da umidade mais elevada, e as tardes com aumento de temperatura e diminuição da umidade", destaca.

A tendência para esta semana é de que, até amanhã, predominem essas condições de umidade e muitos ventos. A partir da segunda metade da semana (quarta-feira) o ar fica mais seco e quente, com tendência de aumento das temperaturas. Nesta semana, a previsão é de que as temperaturas variem entre 29ºC e 30ºC (máxima), e entre 17°C e 18°C (mínima).

Deise ressalta que a amplitude térmica esperada para a semana (diferença entre as temperaturas máxima e mínima registradas em um período) está dentro do esperado para a estação. Na segunda-feira, por exemplo, além das rajadas de vento a 20km/h, a oscilação da umidade do ar foi outra caraterística que influenciou na sensação térmica de frio. A umidade atingiu 95% pela manhã e caiu, ao longo da tarde, até atingir o nível mínimo, de cerca de 40%.

Mas, então, por que houve essa diferença tão grande de sensação térmica entre o fim de semana e os primeiros dias úteis? A resposta está em uma variação do sistema meteorológico. Até domingo, conforme observa a especialista, predominou na capital federal uma massa de ar quente e seca e um sistema de alta pressão. "O sistema de alta pressão tem uma circulação anti-horária que, em médios e altos níveis atmosféricos, inibe a formação de nebulosidade, desfavorece a chuva e influencia na radiação solar, que acaba incidindo mais diretamente na atmosfera", detalha.

É por isso que houve tempo aberto no fim de semana e sensação de clima ameno no cair da noite, porque quando não há nebulosidade no céu, o calor se dissipa rapidamente assim que o sol se põe. Esse efeito é chamado, na meteorologia, de perda radiativa noturna, muito comum no outono.

Massa de ar

Naiane Araujo, meteorologista do Inmet, afirma que, desde ontem, as condições do tempo mudaram devido à maior influência de ventos úmidos vindos do leste do Brasil. "Isso favorece o aumento de nuvens e dias mais ventosos, que dão a sensação de um dia mais fresco", complementou.

O vento e a umidade são fatores que influenciam tanto a sensação térmica — ontem pareceu estar mais frio do que domingo, mesmo que não houvesse queda de temperatura real. Enquanto no domingo a temperatura mínima registrada foi de 14,7°C, na estação meteorológica do Gama, na segunda-feira, a temperatura mais baixa foi de 16,7°C, no Paranoá.

Além disso, conforme a meteorologista, pode haver, eventualmente, a chegada de uma massa de ar frio do Sul do país, fenômeno que ainda não está acontecendo, mas que é muito comum em maio.