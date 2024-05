Pontos no DF que estão recolhendo donativos para ajudar as vítimas no RS

A crise humanitária sem precedentes no Rio Grande do Sul mobiliza a população de Brasília. Poder Público, iniciativa privada e moradores da capital se unem em uma corrente de solidariedade para enviar doações ao estado gaúcho. Os produtos estão sendo transportados pela Força Aérea Brasileira (FAB). Abaixo, veja alguns pontos de coleta de donativos e, na sequência, os itens para doação indicados pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

PONTOS DE COLETA



» Base Aérea de Brasília

» Samu (as 22 bases do serviço)

» Polícia Rodoviária Federal (superintendência e três delegacias)

» Escritório da Representação do RS (QI 11, Cj. 1, Casa 9, Lago Sul)

» Tribunal Superior do Trabalho (TST)

» Banco do Brasil (sede 2, no Setor Bancário Sul)

» OAB-DF (garagem da sede)

» Atacadão Dia a Dia

» Shopping Pátio Brasil

» Galeteria Serrana (706 Norte e 404 Sul)

» Tia Zélia Restaurante (Vila Planalto)

» Hospital Veterinário Starvet (Águas Claras)

» Faculdade Anhanguera (Taguatinga Shopping)

» Óticas Carol (Sudoeste)

» Sindilegis

» Djalma Dias (Guará)

» Paróquia Santo Expedito (303/304 Norte)

» Franck Rodrigues (308 Norte)

» Desiderata (QI 11, Lago Sul)

» Desapeguei Bonito (SCRN 702/703 Norte)

» CTG Estância Gaúcha do Planalto

» CTG Jayme Caetano Braun

ITENS RECOMENDADOS PELA DEFESA CIVIL

» Água

» Colchões

» Roupas de cama

» Toalhas de banho

» Cobertores

» Material de higiene

» Material de limpeza

» Sacos de lixo

» Talheres descartáveis

» Fraldas (adulto e infantil)

» Mamadeiras

» Bicos para crianças (chupetas)

» Leite em pó

» Rações para animais

» Cestas básicas