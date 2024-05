R$ 126,5 milhões em linha de crédito para empresas no primeiro trimestre

Dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) mostram que, nos primeiros três meses de 2024, as aprovações de crédito para empresas totalizaram R$ 126,5 milhões, valor 417% superior ao do primeiro trimestre de 2023 (R$ 24,5 milhões). A instituição apoiou 65 negócios no Distrito Federal — 11 clientes a mais do que no mesmo período do ano passado —, de acordo com o banco.

Segundo o BNDES, os créditos foram para setores como: comércio e serviços (R$ 66,2 milhões); infraestrutura (R$ 54 milhões); agropecuária (R$ 3,2 milhões); e indústria (R$ 2,6 milhões). Os números também apontam que, para micro, pequenas e médias empresas, as aprovações somaram R$ 78 milhões no primeiro trimestre deste ano, valor 408% maior do que o registrado no mesmo período de 2023.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou que a instituição retomou a missão de promover o desenvolvimento do país em todas as regiões, contribuindo para o fortalecimento dos negócios e a geração de emprego e renda, prioridades do governo federal. Para ele, o excelente resultado do banco no primeiro trimestre de 2024 comprova que a economia brasileira está crescendo e que a ampliação do acesso ao crédito traz benefícios para todos.

Centro-Oeste

Na região, de forma geral, as aprovações de crédito cresceram 101% em relação ao primeiro trimestre de 2023, totalizando R$ 3,8 bilhões — R$ 1,8 bilhão para a agropecuária, R$ 623,4 milhões para infraestrutura, R$ 493 milhões para o setor de comércio e serviços e R$ 970,5 milhões para a indústria.

As aprovações para micro, pequenas e médias empresas somaram R$ 2,4 bilhões, um aumento de 146% em relação a 2023. O BNDES apoiou, em 2024, mais de três mil negócios do Centro-Oeste, 40,6% a mais do que no mesmo período de 2023.

Na comparação anual, o banco concedeu R$ 13 bilhões para empresas do Centro-Oeste em 2023, aumento de 42% em relação a 2022. O crescimento também foi percebido na carta de clientes — foram 11.502 negócios apoiados, 3.300 a mais do que em 2022.

Demanda maior

O Correio ouviu o coordenador de graduação em economia, gestão pública e financeira do Centro Universitário Iesb, Riezo Almeida, que fez uma análise dos números. O economista avalia que o aumento expressivo nas aprovações indica uma política de crédito mais agressiva, por parte do BNDES, para a capital. "Ou, ainda, uma demanda maior por financiamento no DF, potencialmente impulsionada por um ambiente econômico mais favorável ou por incentivos específicos do banco", ressaltou.

Para o professor, chama a atenção a distribuição dos recursos entre diferentes setores. "Isso sugere que a agência de fomento esteja em uma estratégia de diversificação econômica, que pode ajudar a criar um ecossistema de negócios mais resiliente e menos suscetível a choques setoriais específicos economicamente", analisou. "Isso é consistente com a política de desenvolvimento econômico inclusivo, visando fortalecer o tecido empresarial local e estimular a geração de emprego e renda local", acrescentou Riezo Almeida.

