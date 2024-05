Investigação

Saiba quem é o foragido que matou companheira a facadas no Itapoã Maiqui Pedro dos Santos, de 33 anos, fugiu do local do crime em um Ford Ecosport Branco com o bebê do casal. Ele é considerado foragido por matar Simone Santos Ribeiro, de 42, nesta segunda-feira (13/5), dentro de casa, no Itapoã