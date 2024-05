Vídeo: Homem arremessa pedra contra Shih-tzu em Samambaia

Um homem, de 32 anos, responsável por arremessar violentamente uma pedra contra um cachorro da raça Shih-tzu, foi identificado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O crime ocorreu no sábado (12/5), na Quadra 501 de Samambaia, e foi filmado por uma câmera de segurança de uma das residências do local.

Confira o vídeo:

De acordo com a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/CEPEMA), as investigações estão em andamento.

O homem será ouvido e responsabilizado. A lei prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos para quem pratica ato de abuso ou maus-tratos contra cão ou gato.