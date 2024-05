Câmara recebe exposição sobre atuação de enfermeiros na pandemia de covid

A Federação Nacional dos Enfermeiros (FNE) promove a exposição “A Enfermagem na Pandemia da Covid-19: Nossas lutas, Nossas vozes!”, no Espaço Mário Covas, na Câmara dos Deputados, até 17 de maio. A mostra homenageia a categoria profissional que se dedicou a salvar vidas, entre 2020 e 2023 — período no qual houve mais de 700 mil mortes no Brasil.

“Neste mês em que celebramos a Semana da Enfermagem, essa exposição ganha uma relevância ainda mais profunda, pois ela também traduz as lutas e as vozes de enfermeiros e enfermeiras pelo piso salarial, jornada de 30 horas, melhorias nas condições de trabalho e dignidade”, destaca a presidente da FNE, Solange Caetano.

Na exposição, que começou nesta segunda-feira (13/5), o visitante encontra registros sobre a história da enfermagem, o panorama sobre a trajetória da profissão e sua contribuição para a saúde pública.

Relatos emocionantes de enfermeiros e enfermeiras mostram as dificuldades impostas pela covid-19 — precariedade vivenciada, negação da vacina, falta de equipamentos de proteção Individual (EPIs) nos ambientes de trabalho, jornadas exaustivas e risco de adoecimento.

Além disso, são abordadas as adversidades do pós-pandemia, incluindo o aumento do desgaste físico e mental, o crescimento dos casos de suicídio, feminicídios, racismo, homofobia e incertezas nos ambientes laborais. “As enfermeiras e enfermeiros foram pilares fundamentais durante essa tenebrosa pandemia, arriscando suas vidas para cuidar do próximo, ficando expostos ao contágio, o que resultou em sérias sequelas ou, até mesmo, na perda de suas vidas. Esta exposição é uma oportunidade para reconhecer e homenagear essas verdadeiras heroínas e esses heróis”, completa a presidente da FNE.

A exposição foi viabilizada por meio de um requerimento da deputada federal Alice Portugal (PCdoB).

Serviço:

Data: 13 a 17 de maio de 2024

Horário: das 8h às 20h

Local: Espaço Mário Covas, Câmara dos Deputados