Evento gratuito em homenagem ao Dia do Gari será nesta quinta-feira (16/5)

Os responsáveis por deixar Brasília limpa e segura vão receber um evento gratuito em homenagem à profissão que exercem. O dia do Gari, marcado para 16 de maio, será comemorado no Pavilhão do Parque da Cidade, a partir das 7h30 com a expectativa de reunir mais de cinco mil pessoas. O encontro é organizado pela Cerrado Livre e conta com apoio do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU) e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Ceac).

“Os objetivos do evento incluem celebrar e reconhecer a importância histórica e cultural dos garis na comunidade, promover a inclusão social e a coesão comunitária, fomentar a economia criativa e o desenvolvimento sustentável no DF, oferecer uma experiência cultural de alta qualidade, acessível a todos os públicos, e estimular a inovação, a criatividade e o empreendedorismo no setor cultural”, explica André Rangel, presidente da Cerrado Livre.



O projeto promove uma campanha, intitulada “Dia sem lixo”, que convida as pessoas a não colocarem o lixo para fora nesta desta, como forma de homenagem.



O evento será iniciado com um café da manhã, às 8h, e a entrada será liberada trinta minutos antes. Duas apresentações musicais estão confirmadas, sendo uma delas do cantor Rainner, às 09h, e outra da dupla Wilian e Marlon, às 11h. Haverá ainda a presença do governador Ibaneis Rocha e de deputados às 10h para o cerimonial. Às 12h, será servido um almoço, finalizando a comemoração.

Ações serão realizadas para inclusão de pessoas com deficiência, como rampas de acesso, estacionamento reservado, banheiros adaptados e comunicação inclusiva com audiodescrição.