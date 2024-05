Senado celebra o Dia da África em evento na próxima semana

Fachada do Congresso Nacional, a sede das duas Casas do Poder Legislativo brasileiro. As cúpulas abrigam os plenários da Câmara dos Deputados (côncava) e do Senado Federal (convexa), enquanto que nas duas torres - as mais altas de Brasília - funcionam as áreas administrativas e técnicas que dão suporte ao trabalho legislativo diário das duas instituições. - (crédito: Pedro França/Agência Senado)

O Senado Federal celebra, na próxima terça-feira (21/5), o Dia da África. A data é comemorada em 25 de maio e o Grupo de Trabalho e Afinidade de Raça do Senado Federal, vinculado ao Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal, promoverá a comemoração pela primeira vez, em parceria com a Embaixada de Angola.

A literatura angolana estará em destaque no evento, com a presença da escritora Otchaly, de 15 anos. Também haverá uma miniexposição de livros de outros autores angolanos.

O objetivo do Grupo de Trabalho é valorizar as pessoas negras e, com o evento, pretende contribuir para aproximar os brasileiros das raízes culturais africanas. A celebração será no Hall da Biblioteca do Senado Federal, a partir das 18h30. Para entrar, basta se identificar na portaria do Bloco 2.



Serviço

Celebração do Dia da África no Senado Federal

Data: 21 de maio de 2024

Horário: a partir das 18h30

Local: Hall da Biblioteca do Senado Federal – Senado Federal, Bloco 2, Via N2, Esplanada

Entrada franca, mediante identificação na portaria