Pré-Junino agita Ceilândia com apresentações de quadrilhas neste sábado

Neste sábado (18/5), a Praça do Trabalhador, em Ceilândia, será palco da segunda edição do Pré-Junino, realizado pela Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (FequajuDFE). A festa contará com apresentações de 15 quadrilhas vinculadas à instituição, que devem mostrar um pouco dos grandiosos espetáculos que virão no ciclo deste ano. A expectativa é reunir mais de 5 mil pessoas. Além dos grupos, haverá feirinha de comidas regionais. O evento terá início às 19h e a entrada é gratuita.

Quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba, de Samambaia Sul. (foto: Samuel Calado / CB)

“As quadrilhas estão trazendo trabalhos belíssimos, fruto da dedicação ao longo desses meses. Isso serve como um gás para mostrarmos o nosso trabalho e o que queremos apresentar nos arraiais do Distrito Federal e entorno. Consegue fomentar cada vez mais a nossa cultura junina na região, que vem crescendo cada vez mais", disse o diretor da FequajuDFE, Juão Alex, que também é presidente da quadrilha Sabugo de Milho, de Taguatinga.

Além da Sabugo, vencedora do Distrito Junino de 2023, irão participar os grupos Si Bobiá a Gente Pimba, Sanfona Lascada, Paixão Cangaço, Elite do Cerrado, Filhos do Sertão, Saca Rolha, Vira e Mexe, Triscou Queimou, Aquarela Nordestina, Êta Lasquêra, Oxente Vixe, Pula Fogueira, Segue o Fogo e Flor do Mamulengo.

Quadrilha Junina Sanfona Lascada, de Ceilândia. (foto: Samuel Calado / CB)

Sobre a FequajuDFE

A Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno foi fundada em 2023 por quadrilheiros experientes no movimento da capital. Muitos representam grupos com mais de 40 anos de dedicação ao movimento e com inúmeras conquistas de circuitos e festivais. “Só somos novos no nome, mas na estrada temos décadas de dedicação e compromisso com o movimento”, ressalta Robson Vilela, o Fusca, presidente da organização e da Quadrilha Sanfona Lascada, de Ceilândia.

A Paixão Cangaço aparece em primeiro lugar na classificação geral parcial. (foto: Samuel Calado / CB)

Circuito da FequajuDFE

Este ano, a FequajuDFE irá realizar o primeiro circuito competitivo, que ocorrerá entre os meses de julho e agosto. Serão quatro fases até a grande final. Confira as datas:

1ª fase: Santa Maria

Data: 14, 15 e 16 de junho

2ª fase: Planaltina

Data: 28, 29 e 30 de junho



3ª fase: Samambaia

19, 20, 21 de julho



4ª fase: Ceilândia

26, 27 e 28 de julho

Concurso nacional: Cruzeiro

Datas: 3 e 4 de agosto

Serviço

2ª edição do Pré-Junino da FequajuDFE, 18 de maio de 2024, às 19h, na Praça do Trabalhador, em Ceilândia. Entrada gratuita.