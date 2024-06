Milhares de brasileiros e estrangeiros encerram Convenção Jovem Maranata

Vinte mil pessoas — muitas vindas de outros países sul-americanos e de diversos pontos do Brasil — encerram hoje sua participação na Convenção Jovem Maranata. O evento, iniciado quarta-feira, ocupou salas e auditórios da Arena BRB Mané Garrincha, além de parte do estacionamento do estádio, onde foi montado um acampamento. A reunião, organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, reuniu lideranças jovens dessa denominação cristã.

O diretor de Comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul, Jorge Rampogna, disse ao Correio que o público reunido é formado por "jovens que dedicam suas vidas a Deus, em primeiro lugar, para então servir a comunidade e fazer a diferença". Na opinião dele, o congresso em que estiveram será uma experiência marcante e também "um evento de treinamento e capacitação, mas também de inspiração para o cumprimento de uma missão de servir melhor a nossa sociedade, àqueles que estão perto de nós e aos que mais precisam".

"Acho cruciais as conversas que estamos tendo com tanta gente diferente. Elas nos enriquecem com diversas perspectivas e experiências. Isso é algo que quero transmitir aos jovens que lidero, para que eles também valorizem e aprendam com a diversidade", avaliou o boliviano Oscar Cárceres, 29 anos, sobre o que obteve com essa a Brasília.

Já a universitária acreana Lidian Heidrian, 24, que veio de Rio Branco acompanhada das amigas Sibely Ciriaco, 20, e Yana Negreiros, 21, acrescentou: "O Jovem Maranata está oferecendo um ótimo momento de fortalecimento pessoal e de interação com muita gente. Isso nos faz refletir sobre os nossos propósitos: adorarmos o mesmo Deus e queremos passar seus ensinamentos adiante".

Os participantes, além de se envolverem em atividades religiosas organizadas na convenção, ouviram palestras de lideranças da Igreja Adventista do Sétimo Dia mais experientes. Os oradores, brasileiros e estrangeiros, abordaram assuntos que envolvem a fé, e também temas relacionados à saúde mental, sexualidade, redes sociais, esperança e a importância da missão evangelística.

Antes do final do encontro, hoje, às 15h, os jovens têm prevista uma Caminhada pela Paz. O recorrido será entre o Mané Garricha e a Praça do Buriti, com paradas para orações pela harmonia entre as nações.

