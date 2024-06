Cerca de 650km de calçadas foram recuperadas no DF, diz secretário de Governo

Obras de infraestrutura nas cidades do Distrito Federal, como a construção e recuperação de calçadas, são um dos pontos destacados pelo secretário de Estado de Governo, José Humberto Pires, no programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (3/4). Às jornalistas Ana Maria Campos e Adriana Bernardes, o gestor público contou que, desde 2019, foram investidos cerca de R$ 130 milhões, mas ainda não é o suficiente.

José Humberto comentou que o Governo do Distrito Federal (GDF) está investindo muito na infraestrutura das cidades. “Obras que estão paradas, ou ficaram paradas por mais de 20 anos, estão sendo retomadas. Só para vocês terem ideia, um tema que hoje está no nosso dia a dia são as calçadas, a acessibilidade hoje é um tema muito interessante. Se você visitar as calçadas que nós estamos fazendo, todas elas são adaptadas para as pessoas com deficiência”, descreveu.

O secretário disse que 650km de calçadas já foram feitas ou recuperadas no DF. E, até o fim do ano, pretendem chegar a 1 mil km de calçadas recuperadas ou em execução. Segundo ele, isso não é o suficiente e um pedido feito pelo governador, Ibaneis Rocha (MDB), é que, para 2025, o investimento continue. “Ainda é preciso mais uns R$ 200 milhões para poder deixar todas as calçadas em condições plenas de funcionamento”, pontuou.

Veja a entrevista na íntegra

