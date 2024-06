Secretária parlamentar do PSol/PSB é presa por extorsão e ameaça no DF

Uma secretária parlamentar da Câmara Legislativa (CLDF) foi presa, na tarde dessa segunda-feira (3/6), em Planaltina. Maria José Costa Almeida era procurada da Justiça pelos crimes de extorsão e ameaça.

Ela é secretária do bloco PSol/PSB e chegou a integrar a equipe do gabinete do distrital Fábio Felix (PSol). Maria foi presa por policiais civis, em cumprimento de mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) na terça-feira (28/5), em decorrência de uma condenação definitiva de 4 anos, 8 meses e 20 dias-multa, pelos crimes de extorsão e ameaça. O caso ocorreu entre 2013 e 2014.

De acordo com a sentença, Maria exigia o pagamento de R$ 50 de pessoas que recebiam o Auxílio Vulnerabilidade Excepcional do Governo do Distrito Federal (GDF). No processo, cita que a secretária chantageava as vítimas, sob pena de “cortar” o benefício. Ela integra o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST).

Ela também foi condenada por ameaçar duas pessoas que não pagavam os valores, após denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Após a divulgação do episódio, a servidora foi exonerada em ato que consta em edição extra no Diário da Câmara Legislativa (DCL) desta terça.

Legislativo

O Correio procurou a assessoria do PSol. Em nota, o partido informou que a servidora foi contratada pelo bloco “pela reconhecida e respeitada luta em defesa do direito à moradia no Distrito Federal” e informa também que "assim que a condenação foi comunicada à Câmara Legislativa, a servidora foi exonerada conforme norma do serviço público e em respeito à decisão da justiça”.

“Importante ficar claro que o processo que resultou na condenação teve início no ano de 2013, sem qualquer relação com as atividades parlamentares dos deputados do PSol, que elegeu seu primeiro deputado distrital somente em 2018”, completou o partido.

Em uma nota conjunta, partidos e associações demonstraram apoio a Maria, conhecida como Zezé (veja abaixo).

"Lutar não é crime! Repúdio à prisão de Zezé, do MTST de Planaltina

Recebemos com indignação a notícia da prisão da companheira Zezé, uma liderança legítima e combativa dos movimentos de luta por moradia, reconhecida por grande parte dos movimentos sociais do Distrito Federal.

A acusação se sustentou apenas em provas testemunhais, que não correspondem à verdade, e é mais um exemplo de criminalização de movimentos sociais, o que é histórico no Brasil. Não podemos aceitar que, em nome da justa luta pelo direito a uma casa para morar, mais uma mulher negra faça parte das estatísticas de encarceramento do Brasil.

Lutaremos até o fim para que a justiça reconheça a inocência de Zezé e lhe garanta a liberdade.

Assinam:

Frente de Mulheres Negras do DF e Entorno

Coalizão Negra por Direitos

Movimento Negro Unificado DF - MNU

Movimentos dos Trabalhadores sem Terra - MST DF

Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas - CONAQ

Central Única dos Trabalhadores - CUT DF

Diretório Central dos Estudantes Honestino Guimarães - DCE UnB

Instituto de Estudos Socioeconômicos - INESC

Terra de Direitos

União Nacional de Moradia Popular

PSOL-DF

PT-DF

PSB-DF

Rede Sustentabilidade

Unidade Popular pelo Socialismo - UP

Centro de Cultura Negra

Coletivo 14 de Março

Coletivo Juntas!

Coletivo Juntos!

Coletivo Movimenta

Coletivo Raízes do Baobá

Coletivo Sambadeiras de Roda - DF

Coletivo Yaa Asantewaa

Fogo no Pavio

Frente Distrital pelo Desencarceramento

Grupo Psicologia e Ladinidades/UnB

Grupo Saúde Mental e Militância no DF/UnB

ILÉ EIYELÉ OGÈ ASÉ OGODÒ ASÉ OSÀGÍYAN

Instituto Coletivo Black Divas

Instituto No Setor

MLB - Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas

Movimento Bem Viver

Perifa Connection

Rede Mulheres Negras de Alagoas

Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde - RENAFRO

Sindicato de Jornalistas Profissionais do Distrito Federal - SJPDF

Terreiro Umbanda Sagrada Cazua da Mãe Divina"

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Maria José Costa Almeida. O espaço fica aberto para manifestações.