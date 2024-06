CLDF vai debater terapias de ‘cura gay’

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) vai sediar, nesta quinta-feira (13/6), o 5° Seminário LGBTQIA+. O evento marca o Mês do Orgulho, comemorado em junho, e este ano tem o objetivo de debater a urgência do fim das criminosas terapias de conversão sexual, conhecidas como “cura gay”.

O seminário é uma realização do deputado distrital Fábio Felix (PSOL), da Frente Parlamentar para Proteção e Promoção da Cidadania LGBTQIA+ da CLDF, e conta com o apoio do Sindicato dos Bancários de Brasília.



A solenidade vai reunir especialistas e ativistas dessa pauta, que vão abordar os danos causados por esse tipo de prática, além de buscar soluções para garantir que a comunidade LGBTQIA+ tenha uma vida protegida pelo Estado.

Está confirmada a presença da drag queen brasiliense Rubi Ocean, que foi destaque no reality show Drag Race Brasil, e o ativista Toni Reis, presidente da Aliança Nacional LGBTI+. O evento também contará com a apresentação cultural Ballroom, da Casa de Laffond.



Também haverá entrega de moções de louvor para pessoas que têm se destacado na luta pela promoção da cidadania LGBTQIA+ no DF.

Cura gay

Nos últimos anos, tem havido no Brasil uma ofensiva contra a resolução histórica do Conselho Federal de Psicologia que proíbe as chamadas “terapias de conversão”, utilizadas com o intuito de reprimir a orientação sexual e a identidade de gênero das pessoas LGBTQIA+.

Programação:

13h - Mesa de abertura com autoridades e ativistas;

14h10 - Apresentação de Ballroom;

15h - 1ª mesa de debate - "Gerações LGBTQIA+: os desafios da LGBTfobia na infância, juventude e terceira idade";

17h: 2ª mesa de debate - "Cure seu preconceito: a tortura por conversão sexual e de identidade de gênero".