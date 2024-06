Ex-distrital é alvo de operação da PF por desvio de fundo eleitoral

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira (12/6), uma operação contra desvios de recursos, nas eleições de 2022, dos fundos partidário e eleitoral do Partido Republicano da Ordem Social (Pros), atual Solidariedade. Um dos alvos é o ex-deputado distrital Berinaldo Pontes.



Os investigadores estão cumprindo mandados de prisão e busca e apreensão em endereços do Distrito Federal, Goiás e São Paulo. Os mandados foram expedidos pela Justiça Eleitoral do DF.

De acordo com os investigadores, a candidatura de Pontes nas eleições de 2022 era para recebimento de dinheiro do fundo partidário. Ou seja, uma candidatura “laranja”.

Berinaldo Pontes, ex-distrital (foto: Reprodução)

Outro alvo da operação é Eurípedes Gomes Júnior, atual presidente nacional do Solidariedade. O total de desvio atribuído ao presidente da legenda é de R$ 36 milhões, mas há possibilidade do valor ser ainda maior que o apurado inicialmente. O Correio apurou que Eurípedes não chegou a ser encontrado pelos agentes.

"Por meio de Relatórios de Inteligência Financeira e da análise de prestações de contas de supostos candidatos, foram localizados indícios que apontam para existência de uma organização criminosa estruturalmente ordenada com o objetivo de desviar e se apropriar de recursos do Fundo Partidário e Eleitoral, utilizando-se de candidaturas laranjas ao redor do país, de superfaturamento de serviços de consultoria jurídica e desvio de recursos partidários destinados à Fundação de Ordem Social (FOS) – fundação do partido", informou a PF.

Os atos de lavagem de dinheiro foram identificados por meio da abertura de empresas de fachada, aquisição de imóveis e superfaturamento de serviços prestados aos candidatos laranjas e ao partido.

Os envolvidos estão sendo investigados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado, apropriação indébita, falsidade ideológica eleitoral e apropriação de recursos destinados ao financiamento eleitoral.