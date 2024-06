Traficantes de loló que vendiam em distribuidora de bebida são presos

Uma distribuidora de bebidas localizada no setor leste da Estrutural foi alvo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na última quinta-feira (13/6). O local funcionava como ponto de tráfico de entorpecentes e, durante a ação da polícia, traficantes foram flagrados comercializando substância conhecida como loló. Dois homens, de 50 e 20 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e um homem, de 22, foi detido por porte de drogas para consumo pessoal. Os policiais encontraram dois galões com aproximadamente 10 litros de loló.

Os autores foram conduzidos à 8ª Delegacia de Polícia, na Estrutural, onde foram autuados por tráfico nas penas do artigo 33 da Lei de drogas. Depois, foram encaminhados à carceragem da PCDF, onde aguardarão decisão da justiça. Se condenados, poderão receber uma pena que varia de 5 a 15 anos de reclusão. O usuário foi liberado após assumir o compromisso de comparecimento em juízo.

Confira imagens da batida policial: