Colisão entre dois carros deixa uma pessoa ferida próximo à Ponte JK

Na noite de sexta-feira (14/6), uma colisão envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida na área de restaurantes às margens do Lago Paranoá, próximo à Ponte JK. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência por volta de 22h30, mobilizando três viaturas para o local.

Ao chegarem, os socorristas encontraram um Ford Ka branco, conduzido por uma mulher de 40 anos, e um Renault Kwid preto, conduzido por uma mulher de 51 anos, que haviam colidido na área de estacionamento. A equipe de resgate isolou a área e gerenciou os riscos.

A condutora do Renault Kwid, que se queixava de dor nas costelas e na região cervical, foi atendida e transportada consciente e orientada ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBB). A condutora do Ford Ka, que não apresentava ferimentos, relatou sofrer de pressão alta e não havia tomado seus remédios. Ela dispensou o transporte do CBMDF, afirmando que iria a uma unidade hospitalar por meios próprios.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pelo local do acidente. A dinâmica do acidente não foi revelada.