Morre Anísia Fonseca, Miss Brasília 1967

Morreu neste domingo (16) a miss Brasília 1967 Anísia Fonseca, aos 77 anos. Ao participar do concurso, aos 20 anos, a mulher de beleza singular emocionou o país ao ser eleita Miss Brasília e se tornar uma das favoritas para o título de Miss Brasil. Sua trajetória, marcada por dificuldades e conquistas, foi retratada pela jornalista Marlene Galeazzi em uma emocionante entrevista para a revista Manchete.

Nascida em Patos de Minas, Minas Gerais, Anísia mudou-se para Brasília em busca de melhores oportunidades. Vivendo em um barraco de madeira com sua mãe lavadeira e três irmãos, Anísia começou a trabalhar como empregada doméstica para ajudar no sustento da família. Apesar das adversidades, sua beleza e determinação chamaram a atenção, levando-a a ser convidada para participar do concurso de Miss Clube da Área Alfa.

O sucesso foi rápido e em 1967, Anísia conquistou o título de Miss Brasília. Seu charme e carisma a destacaram no concurso nacional, onde terminou em quarto lugar. A derrota foi atribuída à sua falta de escolaridade, tendo estudado apenas até o terceiro ano primário.

Após ganhar o título de Miss Brasília, a vida de Anísia mudou significativamente. Ela recebeu uma casa de presente do então prefeito do Distrito Federal, construída pelo Banco Nacional de Habitação, em Taguatinga. Além disso, ela conseguiu um emprego, o que aumentou sua independência financeira. No mesmo período, Anísia conheceu Valdomiro de Sousa, um empresário com quem se casou e mudou-se para Goiânia. A miss teve uma filha, Karyna de Sousa, e três netos, Miguel, Catarina e Fernando.