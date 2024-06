Casal de idosos morre após colisão entre carro e caminhão no DF

Um casal idoso, um homem e uma mulher na casa dos 60 anos, morreu após uma colisão entre o carro que estavam e um caminhão. O acidente ocorreu nesta terça-feira (18/6), na DF-100, próximo ao Trevo do Alemão, em Planaltina-DF.

As vítimas estavam em um Fiat Strada Freedom, que era conduzido pelo homem. Segundo os bombeiros, as duas vítimas morreram ainda no local do acidente.

O motorista do caminhão, de 40 anos, não se feriu. O local permaneceu aos cuidados da Polícia Militar e os bombeiros não souberam informar a dinâmica do acidente.