Cultura de luto: morre a produtora cultural Elis Maria, aos 54 anos

Faleceu nesta quarta-feira (19/6) a artista, produtora e poeta Elis Maria Barbosa Mendes, aos 54 anos. Vítima de um infarto, ela deixa amigos e familiares que vão guardá-la na memória como uma mulher determinada e que levava arte por onde passava. Elis atuava na cena cultural brasiliense desde os 14 anos.



A colega de profissão e amiga de infância Dalva Gomes, 56, conta que tudo ocorreu de forma repentina. “Estávamos conversando sobre o futuro e fazendo planos. Elis era música, muito feliz, alegre, dinâmica, forte, uma pessoa muito empática, é assim que vou me lembrar dela”, disse sob forte comoção.



O amigo de longa data Marcos Fabrício Lopes da Silva, 44, conta que Elis realizou uma cultura plural por onde passou. “Sua imensidão democrática inspira um Brasil que deseja ser para todos. Exemplo de autenticidade e de criatividade”, contou.



Há 15 dias, Elis tinha se tornado conselheira de cultura do Novo Gama, junto com algumas lideranças de cultura do município.



O sepultamento ocorreu nesta quarta, às 14h, no Cemitério Parque Memorial Novo Gama.