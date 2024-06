Programação dos Festejos Juninos do DF e Ride - 2024

Confira abaixo a programação completa do Circuito de Festejos Juninos do DF e Ride (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno) organizada pela Liga de quadrilhas juninas do Distrito Federal e Entorno (Linq-DFE), União Junina-DFE do Distrito Federal e Entorno (União Junina-DFE-DFE) e

Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (Fequaju-DFE)



ETAPA I

21/06 – 19h - Ceilândia (Circuito de Quadrilhas Juninas – Linq-DFE), na Praça do Trabalhador.

21/06 – 19h – Cruzeiro (Candangão Junino – Fequaju-DFE), no estacionamento do ginásio.

21/06 – 19h – Recanto das Emas (Gonzagão – União Junina-DFE), no Quadradão, próximo ao Campo Sintético do Skate Parque.

22/06 – 19h - Ceilândia (Etapa 1 Circuito de Quadrilhas Juninas – Linq-DFE), na Praça do Trabalhador.

22/06 – 19h – Cruzeiro (Candangão Junino – Fequaju-DFE), no estacionamento do ginásio.

22/06 – 19h – Recanto das Emas (Gonzagão – União Junina-DFE), no Quadradão, próximo ao Campo Sintético do Skate Parque.

23/06 – 19h - Ceilândia (Etapa 1 Circuito de Quadrilhas Juninas – Linq-DFE), na Praça do Trabalhador.

23/06 – 19h – Cruzeiro (Candangão Junino – Fequaju-DFE), no estacionamento do ginásio.

23/06 – 19h – Recanto das Emas (Gonzagão – União Junina-DFE), no Quadradão, próximo ao Campo Sintético do Skate Parque.

ETAPA II

28/06 – 19h – Planaltina (Candangão Junino – Fequaju-DFE), no estacionamento da administração regional.

28/06 – 19h – Gama ( Gonzagão – União Junina-DFE), no estacionamento do Estádio Bezerrão.

29/06 – 19h – Planaltina (Candangão Junino – Fequaju-DFE), no estacionamento da administração regional.

29/06 – 19h – Gama ( Gonzagão – União Junina-DFE), no estacionamento do Estádio Bezerrão.

30/06 – 19h – Planaltina (Candangão Junino – Fequaju-DFE), no estacionamento da administração regional.

30/06 – 19h – Gama ( Gonzagão – União Junina-DFE), no estacionamento do Estádio Bezerrão.

05/07 – 19h – Sobradinho ( Circuito de Quadrilhas Juninas – Linq-DFE), no estacionamento do Estádio Augustinho Lima.

06/07 – 19h – Sobradinho ( Circuito de Quadrilhas Juninas – Linq-DFE), no estacionamento do Estádio Augustinho Lima.

08/07 – 19h – Sobradinho ( Circuito de Quadrilhas Juninas – Linq-DFE), no estacionamento do Estádio Augustinho Lima.

ETAPA III

05/07 – 19h São Sebastião ( Gonzagão – União Junina-DFE), no estacionamento do Parque de Exposição de São Sebastião.

06/07 – 19h São Sebastião ( Gonzagão – União Junina-DFE), no estacionamento do Parque de Exposição de São Sebastião.

08/07 – 19h São Sebastião ( Gonzagão – União Junina-DFE), no estacionamento do Parque de Exposição de São Sebastião.

12/07 – 19h – Paranoá ( Circuito de Quadrilhas Juninas – Linq-DFE), no estacionamento da administração regional, na Praça Central.

13/07 – 19h – Paranoá ( Circuito de Quadrilhas Juninas – Linq-DFE), no estacionamento da administração regional, na Praça Central.

14/07 – 19h – Paranoá ( Circuito de Quadrilhas Juninas – Linq-DFE), no estacionamento da administração regional, na Praça Central.

19/07 – Samambaia ( Candangão Junino – Fequaju-DFE), no estacionamento da Castelo Forte.

20/07 – Samambaia ( Candangão Junino – Fequaju-DFE), no estacionamento da Castelo Forte.

21/07 – Samambaia ( Candangão Junino – Fequaju-DFE), no estacionamento da Castelo Forte.

ETAPA IV

12/07 – Samambaia ( Gonzagão – União Junina-DFE), no estacionamento da Castelo Forte.

13/07 – Samambaia ( Gonzagão – União Junina-DFE), no estacionamento da Castelo Forte.

14/07 – Samambaia ( Gonzagão – União Junina-DFE), no estacionamento da Castelo Forte.

19/07 – Taguatinga ( Circuito de Quadrilhas Juninas – Linq-DFE), no estacionamento do Estádio Serejão.

20/07 – Taguatinga ( Circuito de Quadrilhas Juninas – Linq-DFE), no estacionamento do Estádio Serejão.

21/07 – Taguatinga ( Circuito de Quadrilhas Juninas – Linq-DFE), no estacionamento do Estádio Serejão.

26/07 – Ceilândia ( Candangão Junino – Fequaju-DFE), na Praça do Trabalhador.

27/07 – Ceilândia ( Candangão Junino – Fequaju-DFE), na Praça do Trabalhador.

28/07 – Ceilândia ( Candangão Junino – Fequaju-DFE), na Praça do Trabalhador.