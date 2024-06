Colisão com capotamento interdita avenida em Águas Claras

Um acidente entre dois carros, nesta quinta-feira (20/6), na avenida Araucárias, em Águas Claras, resultou no capotamento de um deles e na interdição da via, durante parte da manhã. Duas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram enviadas ao ponto onde o acidente ocorreu, próximo ao Colégio Sigma.











No local, os militares encontraram um Wolkswagen Taos, capotado, que era dirigido por um homem de 46 anos e que se chocou contra um Renault Logan, que tinha ao volante um condutor de 52.

De acordo com os bombeiros, os motoristas não apresentavam lesões e nem ferimentos, estavam conscientes e não precisaram ser levados ao hospital.

*Com informações do Serviço Operacional de Informação Pública – SOINP/CBMDF.

