Câmara Legislativa concede título de Cidadão Honorário a José Aparecido

Representantes dos setores produtivo e político do Distrito Federal prestigiaram, nesta quinta-feira (20/6), a cerimônia de entrega do título de Cidadão Honorário de Brasília a José Aparecido da Costa Freire. Nascido em Corumbá de Goiás, ele chegou à capital aos sete anos, em 1972, e aqui se tornou um empresário de sucesso. Atualmente, preside o Sistema Fecomércio-DF.

Aparecido, de 59 anos foi homenageado pelos deputados distritais com o título aprovado em dezembro de forma unânime pela Câmara Legislativa. O pedido foi feito, inicialmente, pelo ex-deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos), atual secretário de Família e Juventude do DF. Devido a sua ida para o Executivo local, a solicitação foi mantida pelo distrital Pastor Daniel de Castro (PP).

"José Aparecido está fazendo uma revolução na Fecomércio. Com o trabalho dele proporcionando mudança de vida para as pessoas, entendi que ele era merecedor do título. A aprovação por unanimidade mostra que todos os deputados também reconhecem esse trabalho", disse Castro.

Por sua vez, o homenageado definiu o evento como memorável. "Esse é o reconhecimento de um trabalho coletivo, porque ninguém faz nada sozinho", acrescentou. Segundo ele, o título é um estímulo para seguir adiante com as escolhas que fez. "Tudo o que ouvi aqui só me motiva a continuar me dedicando a fazer tudo o que tenho feito e até mais. Sinto-me, hoje, um cidadão literalmente brasiliense e com muito orgulho desta cidade que adotei para constituir a minha família e para morar", declarou emocionado.

Trajetória

José Aparecido é pai de duas filhas e avô de dois netos. Formado em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário (Icesp), atua como empresário no setor de papelarias e livrarias há mais de 30 anos. No âmbito profissional, ele também assumiu funções representativas do setor produtivo local.

À frente do Sistema Fecomércio da capital, em menos de dois anos de gestão, ele adotou medidas que, diz, buscaram o aprimoramento do setor e um maior desenvolvimento regional em diferentes áreas. Nessa linha, estimulou a realização de projetos culturais além do Plano Piloto, com grandes shows nas unidades do Sesc-DF em outras regiões administrativas, como Ceilândia, Guará, Planaltina e Gama.

Sua gestão também é responsável pelo convênio do Senac-DF com a Secretaria de Educação, que garante formação técnica profissional gratuita a milhares de alunos do ensino médio da rede pública. É também dele a ideia do programa Cartão Material Escolar, que subsidia a compra de material para estudantes de escolas do GDF.

José Aparecido está no segundo mandato como presidente da Fecomércio, é vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Papelarias e Livrarias (Sindipel-DF).