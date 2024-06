Projeto de adoção responsável de cães chega ao Parque da Cidade no sábado

O Projeto Cata-Pata fará, neste sábado (29/7), a primeira Feira de Adoção Responsável de Cães. O evento será relacionado no estacionamento 10 do Parque da Cidade entre 8h e 14h. Serão mais de 20 cachorros disponíveis aos interessados. Para adotar, é preciso preencher o formulário que será entregue no local da adoção. Os responsáveis pelo projeto vão entrar em contato e manter comunicação com o adotante para acompanhar a chegada dos animais aos novos lares.

A iniciativa é comandada pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU), em parceria com a empresa Valor Ambiental e com a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (Sema-DF). Os animais que estarão no estacionamento 10 para a feira foram abandonados e eventualmente resgatados nas unidades do SLU. Todos os cachorros receberam cuidados médicos, foram vacinados, vermifugados e castrados para ajudar as famílias que os adotem.

O projeto atua regularmente no Distrito de Limpeza Sul, na L4 Sul, onde é feito um trabalho para receber esses animais. São ofertados cuidados médicos, atenção e amor aos animais até que eles possam ser acolhidos por novas famílias. Durante a ação desta sábado (29/6), os funcionários vão disponibilizar formulários de adoção e fazer um acompanhamento com os adotantes para garantir a melhor qualidade de vida para os animais em suas novas casas.

*Com informações da Agência Brasília e do SLU