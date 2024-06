Preso no DF suposto membro de grupo criminoso com atuação nacional

Policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (Ficco-DF) prenderam, na segunda-feira (24/6), no DF, um homem acusado de homicídio em Parnaíba (Piauí). O investigado, supostamente, integra um grupo criminoso com ramificações pelo país, de acordo com as autoridades.

O suspeito, segundo os agentes que o detiveram, fugiu para a capital federal para a evitar sua prisão, decretada pela justiça piauiense devido assassinato em que, aparentemente, estaria envolvido.

A Ficco-DF é composta por agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A força foi criada para promover a integração e cooperação entre órgãos de segurança pública em ações de prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade, especialmente grave e violenta.

* Com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública