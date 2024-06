Confira o resultado da 1ª etapa das entidades de quadrilhas juninas do DF e entorno

As entidades juninas Liga de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno, União Junina do Distrito Federal e Entorno e Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno iniciaram seus respectivos circuitos no último fim de semana, dias 21, 22 e 23 de junho. O Correio teve acesso ao ranking da primeira etapa de cada um deles. As quadrilhas Formiga da Roça, Sabugo de Milho, Si Bobiá a Gente Pimba e Pau Melado levaram a melhor e saíram na frente em seus torneios. Confira o resultado:

LinqDFE

Grupo de acesso

1. Chinelo de Couro - 297,6

2. Vai mas não vai - 293,8

3. Matingueiros do Sertão - 288,9

4. Espalha Brasa - 287,1

5. Os caboclos do Sertão - 286,9

6. Tico Tico no Fubá - 286,7

7. Bamboleá - 282,0

Melhor marcador e melhor casal de noivos: Chinelo de Couro.

Grupo especial

1. Formiga da Roça - 209,8

2. Arroxa o Nó - 209,6

3. Mala Véia - 208,6

4. Xamegar - 207,7

5. Pinga em Mim - 207,7

6. Arraiá dos Matutos - 206,9

7. Eita Bagaceira - 206,3

8. Rasga o Fole - 206,2

9. Caipirada - 205,6

10. Coisas da Roça - 205,1

11. Fornalha - 204,6

12. Amor Junino - 204,0

13. Xique Xique - 203,7

14. Xem Nhem Nhem - 203,0

15. Ribuliço (em recurso)

Melhor marcador e melhor casal de noivos: Formiga da Roça.

UniãoJuninaDFE

1. Pau Melado - 298,3

2. Arraia Chapéu de Palha - 296,3

3. Santo Afonso - 294,9

4. Chamego Bom - 293,8

5. Arcanjo do Cerrado - 292,9

6. Arrasta Pé - 292,9

7. Filhos do Sol - 290,2

8. Arriba Saia - 288,4

9. Eta Peleja - 288,1

10. Tengo Lengo - 287,1

11. Aparecida - 286,1

12. Estrela de Fogo - 285,7

13. Chapéu de Palha - 281,5

14. Semear - 277,9

15. Estrelas de Prata - 277,6

16. Tradição - 274,3

17. Furacão - 265,9

18. Perque isso acontece - 262,6

Melhor marcador: Arraiá Chapéu de Palha

Melhor casal de noivos: Pau Melado

Fequaju DFE

1. Sabugo de Milho e Si Bobiá a Gente Pimba - 139,9

2. Paixão Cangaço - 139,4

3. Elite do Cerrado - 139,4

4. Sanfona Lascada - 139,2

5. Êta Lasquêra - 139,2

6. Triscou Queimou - 138,8

7. Segue o Fogo - 138,4

8. Aquarela Nordestina - 137,5

9. Pula Fogueira - 137,2

10. Saca Rolha - 135,6

11. Vira e Mexe - 135,2

12. Oxente Vixe - 134,1

13. Filhos do Sertão - 132,4

14. Flor do Mamulengo - 132,0

Melhor marcador: Paixão Cangaço

Melhor casal de noivos: Junina Sabugo