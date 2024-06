Carro capota na Ponte Alta, no Gama e três pessoas ficam presas nas ferragens

Na madrugada deste sábado (29/6), um acidente de trânsito na região do Gama deixou três pessoas feridas.

Por volta de 3h, na Ponte Alta DF, BR 060, após o Mercado Vivendas, uma caminhonete Chevrolet S10 prata capotou e três pessoas ficaram presas nas ferragens. Ao chegar no local do acidente, os militares iniciaram o salvamento desencarcerando as vítimas.

O motorista, um homem de 44 anos, estava com ferimentos no rosto e na lateral esquerda da cabeça, além de dores no tórax, no abdômen e nas costas. Ele foi atendido e transportado consciente e orientado para o Hospital regional do Gama (HRG).

No carro também estavam uma mulher de 58 anos, que tinha ferimentos no braço esquerdo e dores por todo o corpo, ela foi encaminhada para a mesma unidade de saúde que o motorista e estava consciente e orientada.

A terceira pessoa que estava no veículo foi socorrida e transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e não teve as informações divulgadas. O local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.