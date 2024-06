Canoa havaiana movimenta fim de semana no Lago Paranoá

O campeonato local de VA'A (canoa havaiana) e a etapa da campanha nacional de beach tennis foram destaque na programação do TFSports (Experience Weekend), que vai até domingo (30/6), no Porto Vittoria, Lago Paranoá. A entrada é liberada ao público. Outras modalidades de competição são a corrida de rua e o aquathlon (que contempla natação e corrida), masculino e feminino.

Dentro de atividades paralelas, houve a prática de ioga e ainda calistenia (condicionamento inicialmente sustentado pelo peso do corpo praticante).



"O intuito é estimular a prática de esportes e que venha a ser difundido por toda a família. É uma área disponível para aglomerar várias comunidades de esportes da cidade. Há modalidades em disputa que direcionam para o campeonato nacional, como o beach tennis. Estamos promovendo saúde e ampliando a exploração do Lago Paranoá como lazer", explica Lana Martins, uma das organizadoras do evento.



Os vencedores da corrida de rua (5km) foram Flávio Guimarães e Tina Canarim, nomes populares no meio da prática desportiva.

Representante local recorrente do Ironman (disputado no Havaí), com conquista em 2016, adepto do multisport (com natação, corrida e ciclismo em jogo), Kenny Sousa integrou o evento disputando tanto natação, quanto o master 40+ e a disputa mista da canoagem.