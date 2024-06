Tempo no DF: mínima de 8,4 e máxima de 30°C neste domingo (30/6)

Na manhã deste domingo (30/6) a estação meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina, registrou 8,4ºC. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão máxima é de 30ºC, e com isso os brasilienses podem dispensar os casacos e aproveitar as horas de calor ao longo do dia no DF.

Apesar do frio, a temperatura mínima em comparação aos últimos dias não bateu recorde. Pela manhã, a umidade relativa do ar chegou ao nível de 90%, mas tende a diminuir para 20% à tarde, o menor nível do dia. De acordo com o Inmet, o DF segue sob alerta amarelo, que indica perigo potencial neste tempo seco. As condições são de céu claro e poucas nuvens.

Para os próximos dias, os brasilienses podem esperar mínimas de 6ºC e máximas de 27ºC a 29ºC. A condição é prevista pois uma massa de ar seca e fria do sul, está avançando para região central do país, conforme informou o meteorologista do Inmet, Cleber Souza.

Cuidados

Por conta da baixa umidade, vale tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação; umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade; manter adequada limpeza dos ambientes; e dar preferência a refeições leves. Ter atenção ao manuseio de fogo também é fundamental, para evitar incêndios e queimadas.

Saiba Mais Cidades DF O candanguíssimo tapaculo-de-brasília está ameaçado de extinção