Polícia encontra revólver em carro e prende dois suspeitos no SIA

Policiais prendaram dois homens, que estavam em um carro, na manhã desta quinta-feira (4/7). No veículo, parado no estacionamento da loja Havan, no Setor de Industrias e Abastecimentos (SIA), foi encontrado um revólver calibre 38. A ação ocorreu durante operação conjunta das equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), GTOP 26 e o Batalhão de Rotam.

Militares do GTOP 26, receberam a informação de que passageiros de um automóvel Hyundai Elantra estariam com atitudes suspeitas. Com apoio do Batalhão da Rotam, as equipes os interceptaram em frente ao estabelecimento.



Segundo os policiais, a ao interrogarem os dois homens, um de 39 anos e outro de 29, foram informados de que estariam no estacionamento por acaso. Os agentes decidiram fazer uma busca minuciosa no carro e encontraram um revólver calibre 38, marca Taurus, escondido no compartimento dos fusíveis.



A dupla foi conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia (Área central).