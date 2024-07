Resultado final dos conselhos regionais de Cultura é divulgado

Claudio Abrantes é titular da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec), que divulgou os resultados dos conselhos - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Foi divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta quinta-feira (4/7), pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec), o resultado final das eleições para os conselhos regionais de Cultura de Sobradinho, Arapoanga, Santa Maria e Sudoeste/Octogonal. A cidade de Vicente Pires não alcançou a quantidade mínima prevista de candidatos votados.

Os membros são representantes da sociedade civil e ficam designados para um mandato de três anos, a contar da data da publicação do resultado no DODF. A participação nos conselhos é considerada prestação de serviço público relevante e não enseja remuneração.

Veja o resultado aqui.