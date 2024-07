São Sebastião recebe projeto de cursos gratuitos para mulheres

O projeto Flores do Cerrado está com inscrições abertas para os cursos profissionalizantes exclusivos a mulheres em situação de vulnerabilidade. Serão dadas aulas de corte e costura, artesanato e empreendedorismo. As classes, que ocorrerão de segunda a sexta-feira, têm previsão de começar em 15/7, e serão dadas na Biblioteca do Bosque. As alunas poderão optar pelo turno matutino ou vespertino, nos horários de 8h às 12h e 14h às 18h. Ao todo são 30 vagas disponíveis.

Para facilitar a participação de interessadas que têm filhos ou cuidam de familiares com algum tipo de deficiência, há um espaço para crianças com monitores capacitados para tomar conta delas e também de outros dependentes, durante o período de oficinas.



O Flores do Cerrado, que agora chega a São Sebastião, atendeu moradoras das cidades Estrutural, Sol Nascente, Varjão, Riacho Fundo, Recanto das Emas e Brazlândia.

Fábio Barrera, idealizador e produtor do projeto, comentou ter muitas histórias de superação. “Na Estrutural, a gente conseguiu gerar empregabilidade para cinco alunas. Na primeira edição, tivemos (a formação de) uma cooperativa informal no Sol Nascente. A gente tem algumas alunas que começam a empreender a partir do Flores”, disse.